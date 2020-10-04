Киев заявил, что не обязан выполнять решения контактной группы по Донбассу

Киев, 4 октября. Решения, принятые на переговорах контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, являются политическими и не несут обязательств для Киева. Об этом телеканалу «Украина-24» заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Трехсторонняя контактная группа — это консультационная площадка. Это не представительство государства, соответственно, любые решения, которые принимает ТКГ, не несут политических обязательств для государства Украина», — сказал он.

По мнению Ермака, в рамках переговоров в Минске стороны лишь нарабатывают решения, а те впоследствии «имплементируются через органы, которые могут их уже юридически и политически принимать».

В настоящее время контактная группа работает над выполнением Минских соглашений 2015 года. Этот документ также иногда называют «Минск-2». В его основе лежат принципы мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Комплекс мер предусматривает не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине. Итогом последней должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов ДНР и ЛНР.

Власти республик неоднократно подчеркивали безальтернативность «Минска-2» для продолжения поисков путей урегулирования на Украине. Они уверены, что документ не подлежит никаким изменениям. Аналогичной точки зрения придерживается Россия.

Ермак в воскресенье также заявил, что Киев подготовил план по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.