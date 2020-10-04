Пациент скорой погиб в ДТП в Тольятти

Тольятти, 4 октября. В Тольятти пациент погиб в результате страшного ДТП, в которое попала скорая. Видео инцидента оказалось в распоряжении ФАН.

Утром, 4 октября в Тольятти на улице Лесная по предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не уступил дорогу машине скорой помощи, которая перевозила тяжелобольного пациента.

«Скорая двигалась по Лесной в направлении Ушакова с включенными проблесковыми и звуковыми сигналами. На регулируемом перекрестке она проехала на красный сигнал светофора и допустила столкновение с «Грантой», — сообщили сотрудники ГИБДД.

От столкновения автомобиль с медиком, пациентом и сопровождающей больного женщиной перевернулся. Пассажиры скорой помощи госпитализированы.

Пациента, которого везли в больницу, переложили в другую машину, оказали своевременную помощь, но, прибыв в медицинское учреждение, он скончался.

На видео с места происшествия видно, что машина скорой помощи перевернулась. Заблокированной оказалась сторона с боковой дверью салона. Автомобиль перегородил проезд по улице Лесной.

Очевидцы ДТП и проезжающие мимо автомобилисты попытались своими силами поставить машину на колеса.

В причинах трагического происшествия будут разбираться правоохранительные органы.