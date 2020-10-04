Асад заявил, что россияне могут гордиться своей армией

Дамаск, 4 октября. Президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу «Звезда» высоко оценил профессионализм российской армии. По его мнению, военнослужащие ВС РФ, которые проходят боевую службу в его стране могут быть предметом гордости россиян.

«Несомненно, семьи этих военных более других россиян могут гордиться своими сыновьями, добившимися в Сирии великих свершений, защитившими не только сирийский народ, но и своих близких и соотечественников», — подчеркнул он.

Напомним, с сентября 2015 года по декабрь 2017 года Россия по запросу сирийских властей оказывала помощь народу республики в борьбе с международными террористическими группировками. За это время российские военные летчики совершили свыше 44 тыс. боевых вылетов, уничтожив более 130 тыс. боевиков.

Военные инженеры разминировали более 20 тыс. домов, более 1,5 тыс. км автомобильных дорог. Были освобождены Пальмира, Алеппо и Дейр-эз-Зор. 88% территории Сирии снова перешло под контроль законных властей республики.