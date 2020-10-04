Малышева продемонстрировала в студии действие лекарства от коронавируса

Москва, 4 октября. Врач и телеведущая Елена Малышева продемонстрировала в своей телепередаче «Жить здорово» показала, как работает лекарство от COVID-19 «Коронавир», недавно появившееся в аптеках России. Фрагментом эфира телеведущая поделилась в своем аккаунте Instagram.

Малышева при помощи макетов, изображающих иммунную систему человека, показала, как лекарство блокирует размножение коронавируса и значительно уменьшает скорость его дальнейшего распространения.

Телеведущая подчеркнула, что этот препарат создан для лечения COVID-19 в домашних условиях и рекомендован к применению Минздравом России. При этом Малышева отметила, что назначать «Коронавир» самому себе без посещения доктора пациент не может.

«Этот препарат назначает только врач! Он категорически противопоказан беременным женщинам и кормящим мамам!» — предостерегает Малышева.

Полная информация о создании, составе и действии нового лекарства размещена на интернет-портале «ФармаCovid», созданном Российской медицинской академией непрерывного профессионального образования.

Ранее Елена Малышева в своей телепередаче озвучила болезни-близнецы коронавируса. По ее словам, из-за схожей симптоматики COVID-19 можно спутать с обычным гриппом или аллергией. Медик отметила, что при этих заболеваниях у пациента обычно появляются кашель, насморк, сильно притупляется обоняние. Но именно последний симптом выдает заражение коронавирусом. Ломота в мышцах же встречается у больных как гриппом, так и коронавирусом. Аллергия же отличается от COVID-19 отсутствием повышенной температуры и слезящимися, покрасневшими глазами.