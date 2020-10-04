Вице-премьер Армении сообщил о новом ракетном ударе по Степанакерту

Ереван, 4 октября. Вице-премьер Армении Тигран Авинян на своей странице в Facebook сообщил о новом ракетном ударе по столице Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Степанакерту.

«Степанакерт вновь попал под ракетный обстрел», — написал он в сообщении.

РИА Новости передает, что в городе раздались два взрыва, после чего включили сирену воздушной тревоги. Ранее в воскресенье Вооруженные силы Азербайджана нанесли по городу артиллерийский удар. Временно были отключены связь и электричество, жителям Степанакерта пришлось прятаться в подвалах.

Президент НКР Араик Арутюнян уточнял, что для обстрела города Азербайджан использовал реактивные системы залпового огня «Полонез» и «Смерч».

Напомним, что давний нагорнокарабахский конфликт обострился 27 сентября. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что армия Азербайджана стала бомбить НКР и ее столицу. Баку принялся утверждать, что пошел в контрнаступление. На его сторону встала Турция. Россия призвала Баку и Ереван сложить оружие и начать диалог.