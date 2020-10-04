Кошкин объяснил, кто и как подогревает конфликт в Нагорном Карабахе

Эскалация напряженности в Нагорном Карабахе возрастает, и это является серьезным предметом для беспокойства мировой общественности. Об этом в комментарии ФАН заявил военный политолог Андрей Кошкин. Он объяснил, кто и как подогревает конфликт в регионе.

Ранее Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила о 32 раненых в результате обстрелов города Гянджа. Один человек погиб. Как отмечает МИД Азербайджана в Twitter, населенному пункту нанесен серьезный ущерб.

«По имеющимся данным, ранены 32 человека, погиб житель города Тунар Алиев», — говорится в заявлении генпрокурора республики Кямрана Алиева.

Представитель президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян тем временем сообщил, что военный аэродром в азербайджанском городе Гянджа был уничтожен в ответ на обстрел Степанакерта. Столица НКР находится под обстрелами с самого утра.

Эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин считает, что эскалация напряженности в регионе свидетельствует о непримиримых позициях сторон.

«Широкомасштабный конфликт разрастается. Эскалация военной напряженности возрастает — вот что беспокоит и мировую общественность, и все силы в России, которые хотели бы этот конфликт остановить. Очень агрессивны отношения двух государств. Да, Организация объединенных наций, Совет Безопасности — все они призывают [к урегулированию], но этого недостаточно. Нужны кардинальные эффективные действия, прежде всего со стороны Турции», — сказал Андрей Кошкин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Политолог считает, что именно Анкара своими заявлениями подогревает нагорнокарабахский конфликт. Кошкин обратил внимание, что среди мирового сообщества никто, кроме Турции, не призывает к обострению ситуации.

«Турция, к великому сожалению, больше подогревает этот конфликт публичными заявлениями своих официальных представителей, в том числе руководителя. Вот этим серьезно беспокоит нынешняя ситуация в Нагорном Карабахе. <…> А что касается расширения линии соприкосновения, это как раз результат такого агрессивного отношения [сторон]», — подчеркнул политолог.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично критиковал деятельность Минской группы ОБСЕ — в нее входят Россия, Франция и США — по вопросу Нагорного Карабаха. Турецкий лидер назвал недопустимыми призывы к прекращению огня в регионе. Кроме того, в Анкаре заявляли, что окажут Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку в НКР.

При этом президенты стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ — Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп — совместно осудили эскалацию насилия в Нагорном Карабахе и призвали к немедленному прекращению огня.

«Россия делает все, что от нее зависит, особенно в политико-дипломатическом плане. <…> Я думаю, что нужны усилия всех государств: сейчас многие руководители европейских стран призывают (и Турцию в том числе) к тому, чтобы сдержать этот конфликт. Россия активно предпринимает действия и предлагает свое участие», — сказал Андрей Кошкин.

Тем не менее, констатировал эксперт, пока эскалация обстановки в Нагорно-Карабахской Республике продолжается.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу Al Jazeera допустил обсуждение ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах. В Кремле заявили, что пойти на такой шаг Москва может лишь при согласии Азербайджана и Армении. Экс-сенатор, российский политический деятель Франц Клинцевич в комментарии ФАН заявил, что без помощи российских миротворцев Армения и Азербайджан в Нагорном Карабахе вряд ли справятся.

Напомним, очередной виток обострения в регионе начал развиваться в конце сентября. Власти Нагорно-Карабахской республики сообщили, что под артиллерийский обстрел попали мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Баку и Ереван обвиняют друг друга в провоцировании конфликта.