Силовики пустили в ход водометы для разгона протестующих в Минске

Минск, 4 октября. Белорусские силовики пустили в ход водометы для разгона протестующих в районе Дворца спорта в Минске, пишет ТАСС со ссылкой на очевидца.

По данным белорусского портала Tyt.by, на проспекте Победителей собралось несколько сотен участников протестов. После применения водометов люди стали расходиться. Силовики массово задерживают манифестантов.

Участники акции продолжают стекаться в центре белорусской столицы. Колонна движется по Сторожовской улице, часть ушла на проспект Машерова.

Напомним, что в Белоруссии начались протесты после объявления результатов президентских выборов. Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, за его оппонента Светлану Тихановскую проголосовали более 10%.

Однако Тихановская настаивает на своей победе и встречается в Европе с политиками, заинтересованными в раскачивании ситуации в Белоруссии.

Ранее сообщалось, что президента Франции Эммануэля Макрона высмеяли французские СМИ за встречу с Тихановской. Они напомнили президенту о протестах «желтых жилетов». Протестующие требовали отставки Макрона, однако ему удалось сохранить пост.

Военный эксперт Игорь Коротченко считает, что встреча Макрона и Тихановской была провальной. Тихановская, как визави французского лидера, наносит вред его авторитету.