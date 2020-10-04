Кедми уверен, что Путин выиграл бы у Трампа и Байдена на выборах в США

Москва, 4 октября. Израильский политолог, экс-руководитель службы «Натив» Яков Кедми в эфире телеканала Iton-TV оценил дебаты между главой США Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Джо Байденом и пришел к выводу, что на выборах в Штатах без труда победил бы президент РФ Владимир Путин.

Политолог отметил, что перед американцами стоит непростая задача, поскольку им предстоит выбрать «меньшее из двух зол». Свое высказывание про Путина Кедми объяснил тем, что гражданам США не хватает уверенного и сильного президента с твердой рукой, каким является российский лидер.

«Популярность Путина в Соединенных Штатах намного выше, чем у самих американских политиков. Решительный, волевой руководитель. Это то, чего сейчас Америка хочет», — сказал эксперт.

Первый раунд дебатов Трампа и Байдена состоялся на сцене актового зала университета Case Western Reserve в Кливленде (штат Огайо) вечером 29 сентября. Оппоненты дискутировали 96 минут. При этом они постоянно перебивали друг друга, переходили на личности и обзывались. Во время одной из реплик Байден назвал главу США клоуном и «щенком Путина».

Политолог Наталия Елисеева в разговоре с «360» отметила, что такое поведение со стороны данных кандидатов не было чем-то удивительным. Она также заявила, что чего-то подобного от Байдена и Трампа ждали и сами американцы. По ее словам, для них такие выступления — всегда шоу, сравнимое по популярности с финалом Суперкубка.