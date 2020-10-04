Врач назвала самый опасный предмет для защиты от COVID-19

Москва, 4 октября. Обычная маска при неправильном использовании становится самым опасным предметом для защиты от коронавируса. Об этом заявила в разговоре с «Вечерней Москвой» врач Лариса Алексеева.

Терапевт отметила, что многие люди — «неэффективные» носители масок, поскольку не меняют их по 10-15 дней или дольше, а также неправильно снимают.

«Когда таким людям становится неудобно, они просто всей ладонью хватают эту маску, сворачивают, убирают в карман. Потом теми же руками трогают лицо. Потом ту же маску снова надевают, несут домой, где вирусу в тепле и влаге еще комфортнее. Это очень опасно», — подчеркнула медик.

Она посоветовала использовать средство индивидуальной защиты в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора: носить маску не дольше двух часов, снимать аккуратно за дужки, утилизировать, поместив в пакет.

Ранее вирусолог и бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов рассказал, что иммунитет к коронавирусу после болезни держится около шести месяцев. А значит, перенесшие COVID-19 люди могут снова заразиться.

Слова вирусолога дополняет исследование команды ученых из медицинского научного центра Университета Теннесси. Они выяснили, что обнаружение антител в крови еще не означает, что человек защищен от инфекции, передает «Ридус».