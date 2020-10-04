Жириновский возложил вину за войну в Карабахе на Горбачева и Ельцина

Москва, 4 октября. Депутат Госдумы РФ и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский возложил вину за боевые действия в нагорнокарабахском конфликте на российских государственных деятелей Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, сообщает Kp.ru.

Депутат называет главным виновником многолетнего конфликта в Карабахе Ельцина, считая, что Горбачев «все-таки сдерживал».

«При нем был СССР, флаг опустили в конце декабря, когда он подписал свое отречение. Слабовольный человек. Сам добровольно ушел», — высказался о последнем Генеральном секретаре ЦК КПСС Жириновский.

За вооруженные столкновения в Карабахе лидер ЛДПР предложил посадить Горбачева под домашний арест для написания полезной для отечественной истории автобиографии.

«Не надо репрессий. Но под домашний арест — это практика хорошая. Это ему наказание. Может, он мемуары напишет и там раскается, признается. Может быть, тогда и разрешить лекции почитать в вузах страны, что натворили два бывших президента. Молодежь же не знает», — отметил Жириновский.

Ранее депутат выразил мнение, что без России разрешить конфликт в Карабахе не удастся. Он назвал РФ «нейтральным государством» в этой войне и сообщил, что присутствие российских военных в Южном Кавказе обязательно для предотвращения дальнейших боевых действий между Арменией и Азербайджаном. Также он предложил присвоить НКР абсолютно независимый статус, но подчеркнул, что без вмешательства России сделать это не получится.

Также Жириновский заявлял о необходимости кремировать Ленина и захоронить его прах в могиле отца или матери в Симбирске.