Москва, 4 октября. Россия, вероятно, скоро возобновит строительство «Северного потока — 2», поскольку к немецкому порту Мукран, который выступает базой обеспечения для реализации проекта, прибывают сразу несколько ее судов снабжения. Об этом со ссылкой на данные навигационного портала Vesselfinder пишет информационное агентство EADaily.

Сообщается, что пока трубоукладчик РФ «Академик Черский» проходит ходовые испытания в Балтийском море, у логистического центра Мукран пришвартовалось российское судно снабжения Finval, принадлежащее «Морспасслужбе». Кроме того, в Мукран пришел специальный корабль Errie, который уже работал в паре с «Академиком Черским» на рейде в порту Калининграда.

К месту строительства «Северного потока — 2» также скоро прибудет еще одно судно, которое, вероятнее всего, примет участие в реализации крупного энергического проекта. Речь идет о снабженце «Умка» «Морспасслужбы». Этот корабль, подходящий к немецким территориальным водам, уже имеет опыт возведения подобных масштабных сооружений. Кроме того, «Умка» уже участвовал в прокладке газопровода.

Ранее представитель Института Европы РАН Владислав Белов выразил уверенность, что «Северный поток — 2» будет завершен. Он отметил, что Берлин достойно держит удар со стороны США и готов открыто противостоять Вашингтону ради достройки газопровода.

Белов также сообщил, что складываются хорошие перспективы для строительства пятой и шестой ниток, учитывая техническую обоснованность проекта.