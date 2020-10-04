Армения показала видео с новыми потерями Азербайджана в НКР

Ереван, 4 октября. Минобороны Армении опубликовало видео потерь армии Азербайджана, пишет Sputnik Армения со ссылкой на Facebook пресс-секретаря ведомства Шушан Степанян.

В подписи к видео говорится об уничтожении армянской армией опорных пунктов и техники Азербайджана.

По данным советника президента Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Ваграма Погосяна, был уничтожен азербайджанский аэродром в городе Гяндже.

Обострение конфликта произошло 27 сентября, Азербайджан открыл огонь по воинским частям в Карабахе. Под обстрелами оказались села в Гегаркуникской области Армении.

4 октября азербайджанские военные активно обстреливают Степанкерт, есть пострадавшие среди гражданских и военных.

Ранее сообщалось, что в Баку заявили об одном погибшем и четырех раненых мирных жителях при обстрелах Гянджи.

Россия на площадке Минской группы ОБСЕ и в Совете безопасности ООН призывает стороны конфликта прекратить огонь. Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил военные действия в регионе, в результате чего гибнут местные жители.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, обстрелы в Нагорном Карабахе закончатся только в том случае, если Россия принудит стороны конфликта к миру. А пока Азербайджан старается массово уничтожать противника, добавил Леонков.