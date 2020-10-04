Лещенко пожаловался на огромные убытки артистов из-за коронавируса

Москва, 4 октября. Народный артист РСФСР Лев Лещенко пожаловался на огромные убытки, которые понесли артисты в первую очередь работники негосударственных культурных учреждений, из-за пандемии коронавируса. О ситуации в шоу-бизнесе он рассказал радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, артисты сейчас выступают в основном на государственных мероприятиях, а остальная работа «заглохла». Дело в том, что сокращение числа зрителей на концертах напрямую влияет на их окупаемость. Затраты на аппаратуру, инфраструктуру и прочее сразу выходят за рамки бюджета.

«Что касается артистов, которые работают в коммерческом цехе, они терпят огромные убытки, им очень сложно сейчас. <...> Надо кормить коллективы, а кормить их нечем, поскольку государственные дотации таким некоммерческим организациям не предназначены», — отметил Лещенко.

Исполнитель надеется, что ситуация с коронавирусом улучшится к Новому году.

«Там, может быть, и вакцина подойдет. Я думаю, предновогодняя кампания будет единственным спасением для нашего концертного дела», — заключил он.

Напомним, из-за непростой санитарно-эпидемиологической обстановки в России и в мире власти вынуждены были ввести запрет на проведение массовых мероприятий. В Москве он вступил в силу еще в марте. Аналитики сообщили, что организаторы концертов в столице потеряли уже свыше 5 миллиардов рублей. Порядка десяти миллионов билетов на перенесенные мероприятия остаются на руках у россиян. Участники индустрии развлечений ожидают восстановления рынка не раньше весны 2021 года.

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