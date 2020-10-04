Онищенко оценил шансы Трампа победить коронавирус

Москва, 4 октября. Президенту США Дональду Трампу будет нелегко, но он справится с коронавирусом. Об этом рассказал депутат Государственной думы РФ, эпидемиолог, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в интервью Kp.ru.

Эксперт считает, что в заражении американского лидера виновата его служба безопасности.

«Конечно, в службе безопасности президента США надо всем оторвать головы. Такое безобразие допустить, чтобы глава государства оказался контаминирован (заражен. — Прим. ФАН), причем системно контаминирован, потому что эта дама, от которой он заразился, постоянно была рядом с ним», — возмутился Онищенко.

Эпидемиолог также подтвердил, что Трамп принадлежит к той возрастной группе, для которой COVID-19 является наиболее опасным.

«Трамп из возрастной группы риска, ему 74 года, у него есть лишний вес. Значит, у него уже разбалансированная эндокринная система», — объяснил доктор.

Американский лидер проходит лечение коктейлями из антител и «Ремдесивиром». Первый вариант лечения Онищенко назвал экспериментальным и подчеркнул, что при использовании этого метода медики должны быть предельно внимательны, так как переливание крови — это опасный процесс.

«Коктейль из антител — это не что иное, как гамма-глобулин, это плазма, взятая у переболевших людей. Они введены пациенту как пассивный иммунитет. Дай Бог, чтобы врачи тут не прошляпили и не заразили его каким-нибудь гепатитом В или, не дай господи, дельтой, что еще хуже», — объяснил эпидемиолог.

Второй препарат не вызывает у Онищенко опасений, по его словам, это — «обычный антиретровирусный препарат». Российский эпидемиолог дал американскому президенту только один совет — неукоснительно выполнять указания врачей.

«Все, что надо ему пожелать, — слушаться врачей и, когда общается с докторами, на минутку забыть, что он президент Соединенных Штатов Америки», — высказал свое мнение эксперт.

Ранее Онищенко назвал Трампа «трудным пациентом», аргументировав это тем, что политик относится к слишком загруженным рабочими обязанностями людям, которые привыкли обращать внимание на свое здоровье в последнюю очередь.