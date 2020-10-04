Жириновский назвал коронавирус у Трампа наказанием за безответственность

Москва, 4 октября. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио «КП» объяснил заражение президента США Дональда Трампа коронавирусом. По его мнению, болезнь стала первому лицу государства наказанием за безответственность.

«То, что Трамп заболел, — это наказание ему за безответственность: он ни разу маску не надел. Только на похоронах судьи, члена Верховного суда. Он целовался со своей советницей, как начальник с подчиненной. Может быть, она, действительно, симпатичная девушка. Но чего ты целуешься? Самая зараза на лице у человека, рядом нос, рот», — отметил парламентарий.

Вместе с тем Жирновский предложил Трампу способ обернуть ситуацию с болезнью в свою пользу.

«Что нужно ему сделать сейчас? Объявить, что его заразил Байден (кандидат на пост главы США и бывший вице-президент Джо Байден. — Прим. ФАН) на последних дебатах. Это же было во вторник. Вот он и заболел в четверг. Они же без масок были. Поэтому обвинит Байдена», — посоветовал глава ЛДПР.

Депутат также настоятельно рекомендовал главе Белого дома «с треском» уволить личную советницу, оставив ее без выходного пособия, и отказаться от персонального лечащего врача из-за его недосмотра.

В пятницу, 2 октября, Трамп в своем Twitter написал, что у него и его супруги Мелании обнаружили коронавирус. Он заверил, что вместе они немедленно уйдут на карантин.

В воскресенье утром глава администрации Белого дома Марк Медоуз сообщил о резком снижении кислорода в крови главы государства.