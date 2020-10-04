Азербайджан назвал число погибших мирных жителей из-за конфликта в Карабахе

Баку, 4 октября. Генеральная прокуратура Азербайджана назвала число погибших и пострадавших мирных жителей из-за конфликта в Нагорном Карабахе, передает РИА Новости.

«С 27 сентября к 15.30 (14.30 по московскому времени. — Прим. ФАН) 4 октября в результате нарушения режима прекращения огня армянской стороной погибли 24, ранены 111 человек», — заявили в пресс-службе ведомства.

Представители Генпрокуратуры добавили, что в ходе боевых действий ущерб был нанесен 248 домам и 49 гражданским объектам.

Напомним, что конфликт в Карабахе длится более 30 лет, то затихая, то переходя в острую фазу. Активные боевые действия в очередной раз начались утром 27 сентября. Власти Армении сообщили о массированной атаке Азербайджана на Нагорно-Карабахскую Республику и ее столицу Степанакерт. Баку же стал утверждать, что вовсе не первый начал обстрелы.

В настоящее время, судя по заявлениям властей НКР, Азербайджан ведет обстрел Степанакерта с помощью реактивных систем залпового огня «Полонез» и «Смерч». Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что Баку избрал «тактику выжженной земли».