Таллин, 4 октября. Решение Эстонии о дополнительном финансировании на нужды обороны говорит о том, что Таллин не ограничится блокадой Финского залива для России, считает политолог Юрий Почта. Его слова приводит издание «Политика сегодня».

Эстонские власти хотят модернизировать оборону береговой линии установками поражения типа «поверхность-поверхность». Это позволит уничтожать корабли, которые проходят через Финский залив. Таллин надеется, что реализация этого плана повысит обороноспособность страны.

Эстония действовала по такому же принципу во время Второй мировой войны.

«Таллин обеспечил расстановку сетей, создание минных полей, чтобы советские суда не могли покинуть территорию», — пояснил политолог.

Последние новости свидетельствуют, что Эстония готовится к ухудшению отношений с Россией. При этом Москва не дает никакого повода для этого. Более того, Запад навязывает всему миру стереотип, что именно Россия — агрессор, напоминает политолог.

Почта считает, что укрепление обороноспособности Эстонии сделает Таллин более значимым в глазах руководства НАТО. По крайней мере, эстонские власти надеются на такой исход, отметил эксперт.

На фоне этого в прибалтийских СМИ часто появляется информация о некой российской «угрозе». Таллин уверяет, что именно Эстония «сдерживает» агрессию Москвы. Вероятно, Эстония готовится к очередному витку «холодной» войны, предполагает Почта.