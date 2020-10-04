Исхудавшая после коронавируса Нетребко озадачила поклонников



Москва, 4 октября. Оперная дива Анна Нетребко опубликовала новые фото после выздоровления от коронавируса. Во время болезни артистка потеряла несколько килограммов, и это вызвало волнение у ее подписчиков. На серии снимков в Instagram Анна гуляет в центре Москвы.

На некоторых фото она одна, на других — с сыном. Компанию ей составил поп-король российской эстрады Филипп Киркоров.

«Я здорова и свободна! Для общества не опасна. Ура! ( фотографироваться в маске не собираюсь)», — написала Анна.

«Вы совсем исхудали! У вас даже лицо побледнело от таких серьезных перемен. Срочно возвращайте былые формы», «Наливайтесь как дама! Не худейте! И не пойте несколько месяцев!», «Вы похудели ( это было Вашей фенечкой, вы плевать хотели на все диеты и вот надо же, похудели. Быстро обратно! Набирайте форму!» — написали ей в комментариях.

Однако еще больше, чем худоба, подписчиков смутило то, что Нетребко в начале октября гуляла по столице в босоножках.

«Дорогая Аннушка, не могу не сказать вам об этом. После такой болезни нужно себя беречь, и в первую очередь нужно держать ноги в тепле. Уже осень, холодно, а у вас ноги «голые», «Только переболела и в босоножках на улице», «Аннушка, вы ведь недавно выздоровели, ножки нужно в тепле держать, берегите себя», — попросили фанаты.

Сама Нетребко очень довольна своей постройневшей фигурой и ей хочется демонстрировать ноги и носить обтягивающие наряды. При этом ранее певица убеждала журналистов, что принимает себя в любой форме.

О перенесенной болезни артистка рассказала в отдельном посте в конце сентября. Анна порадовалась, что у нее почти восстановилось обоняние и она даже попробовала петь, причем удачно. Дива посоветовала своим фолловерам укреплять иммунитет, правильно питаться и ни в коем случае не выходить на улицу в больном состоянии. По словам Анны, «человек с температурой распространяет вирус быстрее всего».