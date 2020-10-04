Участников несогласованной акции в центре Минска начали задерживать

Минск, 4 октября. Сотрудники правоохранительных органов начали задерживать участников несанкционированного воскресного митинга в центре Минска, сообщает «Интерфакс».

В столице готовятся пресечь очередной несогласованный марш оппозиции. Ключевые точки сбора протестующих оцеплены, площадь Независимости огорожена металлическими конструкциями, по периметру дежурят правоохранители. На прилегающих улицах размещена спецтехника, в том числе водометы и автозаки.

Для охраны резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минск введена бронетехника. Сообщается, что около десяти БТРов въехали на территорию Дворца независимости рядом с площадью Государственного флага. Там же припаркована другая военная техника и автомобили с колючей проволокой в прицепах. Сама площадь оцеплена двойным кольцом милиции и военных.

Кроме того, минский метрополитен закрыл несколько станций, где обычно встречались протестующие.

В разных городах Белоруссии с 9 августа проходят несогласованные акции протеста. Они начались после объявления итогов президентских выборов, где уверенную победу одержал Лукашенко.

В некоторых случаях правоохранителям приходится применять против митингующих спецсредства и проводить задержания.

Глава Белоруссии считает, что протестующие действуют по западным методичкам. Оппозицию не устраивают результаты выборов, поэтому они выходят на митинги.