Журналист объяснил, зачем американские СМИ пишут «зловещие» статьи о России

Вашингтон, 4 октября. Американские СМИ используют Россию и связанные с ней слова, чтобы сделать свои статьи более «зловещими» и популярными. Такое объяснение в Twitter дал журналист издания The Intercept Гленн Гринвальд.

Аналитики CNN ранее заявили, что российские спецслужбы якобы знают о состоянии здоровья президента США Дональда Трампа больше, чем сами американцы. Глава Белого дома, как и его супруга Мелания, заболел коронавирусом.

В CNN убеждены, что сотрудники военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, где лечат Трампа, «предоставляют» информацию о его здоровье Кремлю.

Гринвальд не смог пройти мимо таких громких и не подкрепленных доказательствами заявлений. Он раскрыл секрет, что почему Россия и связанные с ней события и личности так часто появляются в материалах американских СМИ, в частности CNN.

CNN analysts speak in mad-libs where they just randomly stick Russia, the Kremlin and Putin into any sentence to make things sound sinister and exciting. https://t.co/LxHyqcLK1O