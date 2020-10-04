Журналист объяснил, зачем американские СМИ пишут «зловещие» статьи о России

Вашингтон, 4 октября. Американские СМИ используют Россию и связанные с ней слова, чтобы сделать свои статьи более «зловещими» и популярными. Такое объяснение в Twitter дал журналист издания The Intercept Гленн Гринвальд.

Аналитики CNN ранее заявили, что российские спецслужбы якобы знают о состоянии здоровья президента США Дональда Трампа больше, чем сами американцы. Глава Белого дома, как и его супруга Мелания, заболел коронавирусом.

В CNN убеждены, что сотрудники военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, где лечат Трампа, «предоставляют» информацию о его здоровье Кремлю.

Гринвальд не смог пройти мимо таких громких и не подкрепленных доказательствами заявлений. Он раскрыл секрет, что почему Россия и связанные с ней события и личности так часто появляются в материалах американских СМИ, в частности CNN.

«Аналитики из CNN просто случайно вставляют слова «Россия», «Кремль» и «Путин» в любое предложение, чтобы все звучало зловеще и захватывающе», — написал он в Twitter.

CNN analysts speak in mad-libs where they just randomly stick Russia, the Kremlin and Putin into any sentence to make things sound sinister and exciting. https://t.co/LxHyqcLK1O — Glenn Greenwald (@ggreenwald) October 3, 2020

Напомним, что слово «Россия» в последнее время стало все чаще появляться в материалах американских СМИ, и причиной тому намеченные на ноябрь выборы. Через месяц граждане США выберут нового президента, заболевший Трамп также участвует в гонке. После голосования в 2016 году спецпрокурору Роберту Мюллеру так и не удалось найти доказательства «вмешательства» Москвы в электоральный процесс. Но, судя по звучащим с Запада обвинениям, эту карту попробуют «разыграть» еще раз.

Известный журналист Владимир Познер ранее заметил, что слова о «вмешательстве» России будут звучать как в случае победы Трампа, так и в случае его поражения. Демократы либо в очередной раз заявят о «нечестности» выборов и будут требовать введения новых санкций против России, либо скажут, что голосование состоялось вопреки «вмешательству» Москвы.