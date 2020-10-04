Актер Сергей Горячев упал с крыши и насмерть разбился в Ленобласти

Санкт-Петербург, 4 октября. Актер петербургского кукольного театра «Виноград» Сергей Горячев погиб в Ленинградской области. По данным «Невских новостей», мужчина сорвался с крыши дома, в котором делал печку.

Как сообщили в «Винограде», любимый детский актер ушел из жизни еще в пятницу, 2 октября. Он упал с кровли и разбился.

Однако о смерти артиста стало известно только на следующий день. Он уехал из Петербурга в направлении поселка Рождествено Гатчинского района и не вернулся.

В театре отметили, что Горячева любили абсолютно все. По словам знакомых и коллег, он дарил окружающим любовь и тепло, стремился помочь. Талантливый актер также был мастером на все руки.

У актера остались родители, жена и пятеро детей. Для родных и близких его внезапная смерть стала большим потрясением.