Москва, 4 октября. Появилось видео сгоревшего после ДТП автомобиля в Москве. Об этом сообщает телеканал «360».

Авария произошла в результате столкновения на трассе двух легковых автомобилей — одна машина была припаркована, вторая въехала в нее. В результате ДТП два человека пострадали. Одна из машин загорелась, огонь охватил весь кузов.

По данным МВД, причиной пожара стала техническая неисправность.

Очевидцы записали видео, как горит автомобиль. На кадрах видны языки пламени, вверх поднимаются черные клубы дыма, автомобиль сгорел практически полностью.

«Машина сгорела дотла на 20-м километре федеральной автодороги М8 «Холмогоры», — сообщили в пресс-службе МВД.

Очевидцы также отмечают, что вокруг места ДТП разбросаны осколки, а рядом находится второй поврежденный в аварии автомобиль.