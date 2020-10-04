Украинцы отреагировали на шутку белорусских СМИ о «бывших республиках»

Киев, 4 октября. Пользователи из Украины отреагировали на новость белорусского канала «СТВ», в которой Украину и Литву назвали «бывшими республиками Советского Союза».

Белорусские журналисты 3 октября подготовили репортаж об обращении литовских налогоплательщиков к президенту Гитанасу Науседе. Граждане Литвы спрашивают, кто оплачивает проживание Светланы Тихановской в отеле в Вильнюсе.

«Кто покроет убытки от испорченных с Белоруссией отношений? Почему я, как налогоплательщик, должен платить за шампанское для госпожи Тихановской», — цитирует ведущая новостей пост на Facebook.

При этом белорусский телеканал «СТВ» напомнил Польше о ее коммунистическом прошлом — Польской Народной Республике, существовавшей с 1947 по 1989 годы.

Украинцы отреагировали на троллинг белорусских журналистов, реакция пользователей была очень бурной и неожиданной.

«Белорусская область России», — предложил один пользователь, намекая на то, что Белоруссия станет частью РФ. «Это же клиника, вызывайте врачей», — оскорбился другой украинец. «Слава УССР, советским героям слава!» — переиначил пользователь популярную на Украине кричалку. «Ну, будьте последовательны. Новости бегущей строки про Германию пишите, как «новости бывшего Третьего рейха», — предложил другой пользователь. «Так нашим и надо! Я из-под Киева, полностью вас поддерживаю! Привет всем адекватным братьям-белорусам от адекватных украинцев!» — заявил украинец.

Напомним, в Минске считают недружественной политику Украины и стран ЕС, которые не хотят признавать результаты выборов в Белоруссии. Минск также ввел ответные санкции в отношении стран Прибалтики.