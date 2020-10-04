В Госдуме анонсировали встречу лидеров фракций с Путиным

Москва, 4 октября. Встреча президента РФ Владимира Путина с лидерами думских фракций запланирована на 6 октября и пройдет по видеосвязи. Об этом РИА Новости сообщил источник в Госдуме.

«Встреча состоится во вторник, 6 октября, по видеосвязи»,— сказал он.

В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о том, что такая встреча готовится. По его словам, она будет традиционной. При этом дату и время представитель Кремля не уточнил, отметив, что об этом проинформируют позднее.

Общение президента с главами фракций традиционно проходит после единого дня голосования.