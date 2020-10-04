Леонков назвал цель обстрелов Степанакерта армией Азербайджана

Москва, 4 октября. Азербайджан не прекращает обстрелы Степанакерта, поскольку выбрал «тактику выжженной земли». Цель атаки Баку на столицу Нагорно-Карабахской Республики (НКР) назвал в разговоре с телеканалом «360» военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Он обратил внимание, что противоборствующие стороны давно призвали прекратить огонь, чтобы не наносить ущерб мирным жителям. Однако Азербайджан игнорирует просьбы сложить оружие.

Азербайджанские вооруженные силы применяют оперативно-тактические ракетные комплексы, снаряженные кассетным вооружением. Такое вооружение предназначено для массового поражения живой силы противника. В случае с Нагорным Карабахом — мирных жителей.

«Закончится это только тогда, когда единственная страна, заинтересованная в мирном урегулировании, — это Россия — перейдет к активным мерам по принуждению к миру», — добавил эксперт.

Леонков заметил, что затягивание вопроса о вводе миротворцев приводит к новым жертвам. Тем более что со стороны Баку воюют молодые призывники.

Ранее к подобному мнению пришел и бывший сенатор, лидер Российского союза ветеранов Франц Клинцевич. В комментарии Федеральному агентству новостей он заметил, что без помощи российских миротворцев Армения и Азербайджан в Нагорном Карабахе вряд ли справятся.

Давний конфликт в Карабахе обострился 27 сентября, передает Infox.ru. Армения заявила об атаке Вооруженных сил Азербайджана на НКР, в том числе ее столицу Степанакерт. Стороны конфликта ввели военное положение. Армения считает, что атака Азербайджана в Нагорном Карабахе была спланирована заранее.

Азербайджан ранее объявил, что будет целенаправленно уничтожать цели в Армении.