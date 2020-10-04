Муцениеце рассказала, что считает главным на новом этапе в жизни

Москва, 4 октября. Актриса и ведущая шоу «Честный развод» Агата Муцениеце рассказала о том, что после развода начала новый этап в жизни с искренности и честности перед своими поклонниками. Откровениями о своих переживаниях звезда Instagram поделилась с «Известиями».

Недавно Муцениеце пережила крайне болезненный публичный развод с актером Павлом Прилучным. Пара на протяжении всего брака демонстрировала свои отношения в социальных сетях, вела блог на Youtube, поэтому развод также происходил на глазах у пользователей Сети.

После разрыва с возлюбленным артистка решила, что и дальше будет придерживаться политике честности и прямоты в общении со своими подписчиками.

«Не заводи Instagram, если хочешь быть непубличным. Не сиди в соцсетях, не снимайся в кино. Но если ты публичный человек, это часть профессии — быть с народом. Людям интересно, что ты ешь. Ну и что?» — объяснила свою позицию звезда.

Также Муцениеце, вспомнив известную пословицу, призналась, что считает счастье и тишину совершенно несовместимыми понятиями. По ее словам, счастье сопровождается искренностью и заботой и не может зависеть от того, выкладываются ли совместные фотографии в соцсети или нет.

Новый этап в жизни звезды связан с тяжелыми переживаниями, которые она откровенно демонстрирует в своем Youtube-шоу «Честный развод».

«Разбились мои цветные стеклышки, я упала лицом в асфальт, поцарапалась очень больно. Но путь к успеху — это путь от ошибки к ошибке. Чем больнее падаешь, сильнее ошибаешься, тем больше. Чем больнее падаешь, сильнее ошибаешься, тем больше растет твоя душа и личность», — поделилась актриса.

Она призналась, что начала спрашивать себя, чего хочет именно она, а не дети ли муж. Это и помогло Муцениеце наладить диалог с собой и войти в новый этап своей жизни другим человеком.

Актриса не скрыла от поклонников и то, что после развода со звездой сериала «Мажор» не сменила фамилию. В паспорте латвийской актрисы стоит фамилия экс-возлюбленного — Прилучная.