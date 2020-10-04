Бузова впечатлила Татьяну Тарасову на ледовом шоу

Москва, 4 октября. Певица и ведущая Ольга Бузова впечатлила своим выступлением тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову на ледовом шоу. Об этом сообщает «Телепрограмма».

Ведущая телепроекта «Дом-2» стала участницей проекта Первого канала «Ледниковый период». Девушке сразу удалось завоевать внимание зрителей и стать одним из самых обсуждаемых героев шоу.

«Ледниковый период» вернулся на телеэкран спустя почти четырехлетний перерыв. Как отметили организаторы, первые четыре выпуска обойдется без «жертв», никого из конкурсантов выгонять не станут.

Пару Бузовой на выступлении составил фигурист Дмитрий Соловьев. В своем номере они изображали влюбленную парочку, которая после бурной ссоры также эмоционально мирится.

Артисты получили высокие оценки жюри, несмотря на то, что Илья Авербух обратил внимание на ошибку Бузовой в конце номера, Ольгу «немного повело в сторону».

«Я считаю, что вы получили очень хорошие оценки для дальнейшей борьбы. Я не была раньше знакома с творчеством Оли, но теперь обязательно познакомлюсь. У вас были очень хорошие элементы. Оля себя хорошо показала, как актриса, дала тебе, Дима, с серьезно по роже. Я поверила, что это скандал. А скандал всегда смотрится хорошо», — прокомментировала выступление председатель жюри Татьяна Тарасова.

Татьяне Навке также пришлось по душе выступление Бузовой и Соловьева. Фигуристка отметила, что девушка не зря обладает такой популярностью, ведь в ней бушует море энергии, которую она выплеснула на лед.

Как призналась сама Бузова, до проекта ей не приходилось стоять на коньках. Это в ее жизни первый опыт.