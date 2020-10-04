Карасев предупредил Киев о последствиях провальных заявлений по Карабаху

Киев, 4 октября. Киевские власти постоянно поддакивают заявлениям Запада и уже давно забыли о самостоятельной внешней политике. Очередным примером стали провальные заявления по конфликту в Карабахе, которые могут привести к серьезным последствиям, заявил украинский политический эксперт Вадим Карасев в эфире телеканала «NewsOne».

По его мнению, такая стратегия может грозить Украине серьезными последствиями. В качестве примера Карасев привел реакцию украинских властей на ситуацию в Белоруссии. Он напомнил, что Киев в своих заявлениях опирался на позицию Европейского союза, США и НАТО, не думая о том, что это чревато экономическим и политическим конфликтом с Минском.

«Потому что мы привыкли, что мы делаем все заявления после того, как согласовываем позицию с западными партнерами, то есть мы добавочную субъектность свою проявляем. Они формулируют там это все, они согласовывают – позиция НАТО, ЕС, Германии и так далее. Потом мы как бы к ним присоединяемся», — заметил Карасев.

Теперь, по словам эксперта, подобная ситуация повторяется с военным конфликтом, который вспыхнул в Нагорном Карабахе. Киев снова проявляет некое шаблонное и догматическое мышление, как прихвостень НАТО. А это, как предупредил специалист, очень опасный путь.

Он напомнил, что на территории страны проживают большие армянская и азербайджанская диаспоры, и киевские власти, бездумно поддерживая позицию военного блока в карабахском конфликте, рискуют спровоцировать противостояние на своей территории.

«Если мы сделаем неправильный акцент по войне Азербайджана и Армении, мы можем всколыхнуть здесь ситуацию между этими двумя диаспорами. Забудьте те времена, когда мы могли сказать: НАТО сказало – мы за ними идем», — заключил Карасев.

Напомним, армяно-азербайджанский конфликт обострился 27 сентября на почве вопроса о принадлежности Нагорного Карабаха. Минобороны Армении заявило о начале наступления вооруженных сид Азербайджана на Нагорно-Карабахскую Республику. Власти Карабаха сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты НКР, в том числе и столица Степанакерт. В настоящее время в республике объявлено военное положение и мобилизация.

30 сентября стало известно о переброске в Нагорный Карабах боевиков незаконных вооруженных формирований с Ближнего Востока, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Азербайджана. 4 октября помощник азербайджанского лидера Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан будет целенаправленно уничтожать цели на территории Армении.