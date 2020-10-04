Фото Макеевой в одном полотенце привело в восторг фанатов

Москва, 4 октября. Актриса, певица, телеведущая Анастасия Макеева предстала перед фанатами в полотенце на голое тело в своем профиле Instagram.

На смелых кадрах артистка позирует не только в одном полотенце, но и покрытая белым веществом, похожим на сахарную пудру. Макеева прикрывает упругую грудь, которая также не ускользнула от взгляда фолловеров. Телеведущая обратилась к подписчиком с игривой просьбой угадать цель откровенной фотосессии и название субстанции на ее теле.

«Доброе утро, друзья! Вопрос: на кого я похожа тут? Что со мной случилось? Кто меня фотографирует? Понеслась», — заявила Анастасия Макеева в описании снимков.

Поклонники подошли к такой игре с юмором, и помимо ответов про сахарную пудру или мягкий скраб для тела появились и ироничные предположения.

«Когда решила полежать в морозилке по совету подруг — сохранить молодость. Но нечаянно уснула. Вытащили спасатели, они и фотали. Долго смеялись», — написал свой креативный вариант alexey_mopross. «Всю забрызгали. С огнетушителя, наверно? У фотографа руки трясутся. Полотенце, конечно, слегка маловато», — пошутила ircheska987.

Нашлись среди подписчиков и те, кто посоветовал ведущей перестать пытаться показать себя смелой и сексуальной. По их мнению, подобные фотографии уместно смотрятся в профилях соцсетей молодых особ, а не опытных состоявшихся в жизни и карьере артисток.

Недавно актриса призналась, что развелась со своим третьим мужем, юристом Александром Саковичевым. Макеева призналась, что не видит в распаде семьи ничего критичного, по ее словам, так и должно происходить, когда «люди разлюбили друг друга, и стало плохо».