Глава Минобороны Армении пообещал жесткий ответ на обстрел городов Карабаха

Ереван, 4 октября. Глава Минобороны Армении Давид Тоноян в программе «Зинуж» пообещал жесткий ответ Азербайджану на обстрел городов Нагорного Карабаха.

Министр подчеркнул, что с территории Армении по отношению к Азербайджану пока не применялись ракеты или дальнобойная артиллерия. По его словам, Баку в случае атаки столкнется с «ужасающими» последствиями.

«Если для ВС Азербайджана Степанакерт, Гадрут, Мартуни, Мартакерт и другие населенные пункты являются допустимой зоной ведения военных действий, то профессиональные подразделения Армии обороны [Нагорно-Карабахской Республики] будут резко отвечать на это», — указал Тоноян.

Он также отреагировал на заявление главы Минобороны Азербайджана Закира Гасанова о том, что Ереван «провоцирует» Баку на ответные действия. Азербайджанский министр уверен, что действия Армении приведут к «расширению зоны военных действий».

Тоноян в ответ напомнил об обстреле населенных пунктов Вардениса с использованием артиллерии и БПЛА.

«Он, наверное, перепутал зону расширения военных действий, которая включает Армению, в частности район Варденис. <…> Если для него это не расширение зоны военных действий, то пусть специалисты дадут заключение этому», — констатировал Тоноян.

27 сентября власти Армении заявили об атаке Вооруженных сил Азербайджана на НКР и ее столицу Степанакерт. В Баку стали утверждать, что начали не атаку, а контрнаступление — в ответ на «провокационные действия» Армии обороны НКР. Власти Нагорного Карабаха опровергли эту информацию и рассказали о спланированном и давно готовившемся наступлении азербайджанских войск. Спустя несколько часов со схожими заявлениями выступили и власти Армении.

НКР, Армения и Азербайджан ввели на своей территории военное положение, передает «ФедералПресс».