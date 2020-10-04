Азербайджан заявил, что будет целенаправленно уничтожать цели в Армении

Баку, 4 октября. Азербайджан будет уничтожать на территории Армении непосредственно те цели, из которых ведется обстрел населенных пунктов. Об этом заявил помощник азербайджанского лидера Хикмет Гаджиев, пишет Mk.ru.

Ранее глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов заявил, что обстрелы с территории Армении расширяют зону боевых действий. По его словам, Ереван «провоцирует» Баку на ответные действия.

В армянском военном ведомстве заверили, что с территории республики огонь по населенным пунктам Азербайджана не ведется.

Армяно-азербайджанский конфликт обострился 27 сентября на почве вопроса о принадлежности Нагорного Карабаха. В Минобороны Армении заявили о начале наступления ВС Азербайджана на НКР. В Карабахе сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты республики, в том числе столица Степанакерт. Власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию.