В Нагорном Карабахе опровергли информацию о ранении президента республики

Степанакерт, 4 октября. Пресс-секретарь президента Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Аграм Погосян опроверг информацию о ранении лидера в ходе обострения армяно-азербайджанского конфликта в регионе. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее помощник главы Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Араик Арутюнян якобы был тяжело ранен в результате удара азербайджанских ВС.

«Это абсолютная дезинформация. Президент жив-здоров, полноценно выполняет свои обязанности, только что выступил с видеообращением. Мы понимаем, что рассудительные решения президента вызывают панику в Азербайджане, но должны их разочаровать», — сказал журналистам Погосян.

Президент Нагорного Карабаха накануне пополнил ряды защитников республики. Решение присоединиться к военным он принял после бомбардировки Степанакерта азербайджанскими силами. Воздушные удары по столице привели к разрушению инфраструктурных объектов и жилых домов. Повреждения получили также автомобили горожан.

В воскресенье Арутюнян сообщил, что ракетные удары по военным объектам Азербайджана в городе Гянджа были нанесены по его приказу с целью избежать новых жертв среди мирного населения. Противостояние в Нагорном Карабахе продолжается уже неделю.