Бывшая солистка «Тату» рассказала, как группа сломала ей психику

Москва, 4 октября. Бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина заявила, что реально «сошла с ума». После распада коллектива у артистки была депрессия, пишет «Собеседник».

В начале нулевых песни «Тату» можно было услышать из каждого радиоприемника, их крутили по ТВ. Провокационный имидж, который сопровождался поцелуями с коллегой Юлией Волковой на публике, давался Катиной очень тяжело.

По словам 36-летней артистки, от внимания фанатов она очень устала. В какой-то период девушка даже не могла фотографироваться со своей семьей. Известность «сломала» ей психику.

О Волковой Катина никогда не говорила ничего плохого, но девушки не поддерживают связь после распада группы, который произошел в 2009 году. С того момента Катина регулярно ходит к психологу.

«Специалист помог мне разобраться в себе», — рассказала певица.

Катина начала сольную карьеру, вышла замуж и родила сына. Ее избранником стал словенский музыкант Сашо Кузманович. У артистки были хорошие отношения с супругом, но в 2019 году они неожиданно развелись.

Она заявляет, что с Кузманович общается ради сына. Правда общение сейчас перешло в Интернет. Катина добавляет, что развод был мирным и «интеллигентным».

Ранее сообщалось, что Юлия Волкова пытается вернуться на сцену после операции по удалению опухоли на щитовидной железе. После хирургического вмешательства певица потеряла голос.