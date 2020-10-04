Гидрометеорологи раскрыли новые подробности загрязнения воды на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 4 октября. Загрязнение прибрежной акватории Тихого океана на Камчатке произошло в придонном водном слое, из-за этого начальные пробы не показали превышающего норму содержания в воде нефтепродуктов и фенола. Об этом сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.

По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, опубликованным пресс-службой, эксперты обнаружили в воде завышенное содержание нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в два раза. Пробы были взяты после того, как российские серфингисты заметили изменения цвета воды, затем получили ожоги роговицы глаз и раздражение кожных покровов.

В результате проверки природоохранной прокуратуры края были обнаружены тела мертвых морских животных. Они вместе с пробами песка и воды также были отправлены на проверку.

«Сложившаяся на прошлой неделе ситуация свидетельствует о том, что загрязнение было в придонном слое. Именно поэтому первоначальные пробы не показали значительных превышений по нефтепродуктам и фенолу», — приводит пресс-служба слова начальника Камчатгидромета Веры Поляковой.

Она отметила, что первые пробы воды брались с поверхностного слоя, а со следующей недели специалисты будут проводить повторные исследования более глубоких водных слоев.

«Пробы мы отбирали на поверхности, поэтому на следующей неделе планируем выезд для отбора проб на удалении от берега по всей толще воды, то есть на поверхности, в середине и в придонном слое», — добавила Полякова.

Проверка загрязнения вод в Камчатском крае в данный момент находится под контролем Генпрокуратуры России.