Бортник объяснил, почему Киев требует пересмотра Минских соглашений

Киев, 4 октября. Отставка Витольда Фокина с поста заместителя главы киевской делегации в трехсторонней контактной группе может в значительной степени отразиться на переговорном процессе по Донбассу, заявил украинский политолог Руслан Бортник в беседе с изданием «Украина.ру».

По мнению эксперта, киевские власти, вероятнее всего, откажутся проводить дальнейшие переговоры в формате «нормандской четверки» как минимум до завершения региональных выборов на Украине. При этом Бортник обратил внимание, что Киев продолжит настаивать на внесении значительных изменений в пункты минских соглашений, потому что считает, что еще не проиграл гражданскую войну.

«Украина проиграла битвы в Донбассе, но не проиграла (гражданскую) войну. Это поражение не было абсолютным, вслед за этим поражением не последовала капитуляция или признание своего поражения»,— пояснил он.

Из-за этого, по его словам, украинские националистические группировки и различные политические деятели будут стоять на своем, демонстрируя свое наплевательское отношение к принятым ранее договоренностям.

Такая ситуация, по мнению эксперта, возникла лишь потому, что Киев избежал полного поражения и капитуляции в Донбассе. Политолог считает, что украинские власти и дальше продолжат настаивать на пересмотре минских договоренностей, потому что Киев уверен, что «возвращение» Донбасса может быть реализовано только с помощью силовой операции.

Напомним, гражданская война в Донбассе началась в 2014 году после госпереворота на Украине. Луганская и Донецкая народные республики отказались признавать легитимность новых киевских властей. После этого украинское правительство развернуло против ДНР и ЛНР так называемую антитеррористическую операцию.

1 октября украинские войска усилили обстрелы территорий народных республик. ЛНР впервые за долгое время оказалась под огнем ВСУ. Кроме того, стало известно, что украинские пропагандисты готовят серию фейков по дискредитации республик. СБУ вербует военнослужащих народной милиции и запугивает их родственников.