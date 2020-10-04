Французская газета высмеяла встречу Макрона с Тихановской

Париж, 4 октября. Французская еженедельная сатирическая газета о политике Le Canard enchaine высмеяла встречу президента Франции Эммануэля Макрона с экс-кандидатом на пост главы Белоруссии Светланой Тихановской.

Издание карикатурой посоветовало Макрону не лезть в дела Белоруссии, с августа охваченной массовыми беспорядками. В частности, авторы опубликовали следующий диалог между политиками.

«Макрон: «Я восхищен мужеством протестующих Белоруссии!» Тихановская: «Они черпают вдохновение у «желтых жилетов»!» — говорится в подписях к карикатуре.

Массовые беспорядки вспыхнули во Франции в конце 2018 года. «Желтые жилеты» выступили против намерения Макрона повысить налог на углеродное топливо, в основном на дизель. Затем требования участников расширились до широкого спектра других социальных и экономических требований. Полиция довольно жестко разгоняла манифестантов, требовавших в том числе и отставки президента Франции.

Как отмечали эксперты, Макрон не до конца разобрался с протестами в своей стране, но стал раздавать советы Белоруссии. Израильский военно-политический эксперт Яков Кедми уверен, что встреча с Тихановской нужна была президенту Франции, чтобы поднять свой рейтинг среди избирателей и повысить мировое политическое влияние возглавляемой им страны.