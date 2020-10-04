Познер оценил новые ограничения из-за коронавируса в Москве

Москва, 4 октября. Телеведущий Владимир Познер оценил новые ограничения в Москве, введенные из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению журналиста, введение ограничений, связанных с ростом количества заболевших новой коронавирусной инфекцией — шаг вполне понятный.

«Надеюсь, что москвичи будут соблюдать эти вынужденные меры безопасности. Если же нет, то будут введены более жесткие меры, в итоге все закончится штрафами и другими наказаниями», — заявил Познер.

Ведущий надеется, что «у большинства жителей все-таки хватит ума додуматься, что введенные меры прежде всего применяются на благо граждан, а не наоборот».

Журналист добавил, что сам прививку от новой инфекции еще не поставил.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице вводится ряд новых мер, касающихся пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями. Гражданам, относящихся к этим категориям, рекомендуется не покидать дома и избегать лишних контактов.

На сегодняшний день по данным Всемирной организации здравоохранения, более 34,4 миллиона человек больны коронавирусной инфекцией, число погибших превысило 1 миллион. Больше всего заболевших в США, Индии и Бразилии.

В России с начала эпидемии выявили 1,2 миллиона случаев заболевания, выздоровели более 979 тысяч пациентов. Умерли 21 358 человек. Ранее ФАН писал, с конца августа на территории Санкт-Петербурга число граждан, с подтвержденным COVID-19, увеличилось вдвое.