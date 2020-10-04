Зеленский решил привлечь белорусских IT-специалистов на Украину

Киев, 4 октября. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому IT-специалистам с гражданством Белоруссии на Украине будут предоставлены льготные условия, сообщает пресс-служба Зеленского.

Указ затрагивает людей, иммиграция которых отвечает их личным интересам — предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, в частности, специалистов в сфере информационных технологий и инноваций.

«Отдельно кабмин должен оптимизировать порядок получения разрешений на применение труда иностранцев и лиц без гражданства для трудоустройства граждан Белоруссии, которые являются высококвалифицированными IТ-специалистами…» — говорится в сообщении.

Пресс-служба подчеркивает, что особенных изменений требует процедура регистрации белорусских IТ-специалистов как физлиц-предпринимателей — плательщиков единого налога.

Для айтишников из Белоруссии также будет запущен пилотный проект по упрощенной процедуре получения вида на жительство для удобства и динамики процесса. Стоит отметить, что подобный вид на жительство подразумевает невозможность выезда за границу.

Ранее о том, что экономика Украины находится в прямой зависимости от Белоруссии, заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов. От объяснил, что именно от Минска Киев получает необходимый ему импорт, поэтому как торговый партнер Белоруссия намного важнее для Украины, чем Украина для Белоруссии.

Напомним, в Белоруссии начались беспорядки после проведения президентских выборов 9 августа. По официальным данным ЦИК, победу на них одержал Александр Лукашенко. Это стало причиной многочисленных несанкционированных протестных акций и митингов.