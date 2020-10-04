Кто может получить выплаты из маткапитала, кому повысят пенсии в октябре

С 1 октября некоторым категориям россиян повысят пенсии, еще ряд граждан сможет получить единовременную выплату в размере 75 тысяч рублей, а в московском отделении Пенсионного фонда напоминают о важном — ежемесячной выплате из материнского капитала. Подробнее — в материале ФАН.

Выплаты на детей

Некоторые российские семьи имеют право на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Об этом напомнили в отделении ПФР по Москве и Московской области. Под эту выплату попадают постоянно проживающие на территории РФ семьи, в которых:

мама и второй ребенок являются гражданами РФ;

второй ребенок в семье родился 1 января 2018 года и позднее;

размер дохода на одного члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения — речь идет о цифре, установленной в регионе на второй квартал 2019 года.

«Размер ежемесячной выплаты равен прожиточному минимуму для детей, установленному в субъекте РФ за второй квартал предшествующего года», — говорится в сообщении на сайте ПФР.

Отмечается, что в Москве эта сумма равна 15 225 рублям в 2020 году, а в Московской области — 12 688 рублям. По данным ПФР, в столичном регионе эту выплату получают более 25,4 тысячи семей.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать лично или через представителя в отделениях ПФР или МФЦ, а также в электронном виде на сайте ПФР или портале госуслуг. При этом обратиться с заявлением можно в течение трех лет со дня рождения ребенка.

Повышение пенсий в октябре

С 1 октября 2020 года военным пенсионерам повышают выплаты. Как отметила заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова, пенсии также повысят и сотрудникам силовых ведомств, в том числе ФСИН и МВД.

«Эта индексация привязана к повышению должностных окладов в тех органах, где они раньше служили. С 1 октября в силовых структурах оклады повысят на 3%, следовательно, размеры пенсий вырастут пропорционально», — сказала Бибикова в интервью «Парламентской газете».

Как отмечалось ранее, для силовиков, в том числе вышедших на пенсию, также предусмотрен ряд льгот. Речь идет о социальных услугах, помощи в получении жилья, налоговых и транспортных льготах, скидках на услуги ЖКХ и так далее. Подробнее об этом можно узнать здесь.

Кроме того, российские военные пенсионеры, которые после увольнения из армии или силовых структур работали «на гражданке», могут получать двойную пенсию. Как отмечали в отделении ПФР по Чеченской Республике, в этом случае военные пенсионеры становятся участниками системы обязательного пенсионного страхования и имеют право на получение страховой пенсии. Для этого необходимо соблюсти ряд условий.

«Прежде всего, речь идет о достижении пенсионного возраста. В 2020 году, в соответствии с переходными положениями законодательных изменений, вступивших в силу с начала года, пенсионный возраст для мужчин установлен на уровне 60,5 лет и 55,5 лет для женщин», — говорится в сообщении.

Необходимо соблюсти и минимальные требования по стажу и индивидуальным пенсионным коэффициентам. По данным на 2020 год, это 11 лет трудового стажа и 18,6 пенсионных балла. Также в Пенсионном фонде отметили, что страховая пенсия данной категории граждан начисляется без учета фиксированной выплаты.

Кто может получить 75 тысяч рублей

В октябре 2020 года ряд российских пенсионеров сможет получить единовременную выплату в размере 75 тысяч рублей. Право на эту выплату имеют граждане России, которые проживают не только в РФ, но и на территории Латвии, Литвы и Эстонии, и которые принимали участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья в Прибалтике, на Украине и в Белоруссии в период с 1944 по 1951 годы. Подробнее об этой выплате ФАН писал здесь.

Кто из пенсионеров может получить повышенную фиксированную выплату

Пенсионеры, дети которых учатся в школе или являются студентами очной формы, имеют право на дополнительную материальную поддержку от государства. Данная категория граждан имеет право на получение повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Условия для ее получения:

возраст ребенка — не старше 23 лет;

очное обучение ребенка в образовательных организациях РФ или за рубежом.

Как отмечали в региональных отделениях Пенсионного фонда, увеличение фиксированной выплаты производится к пенсиям по старости и инвалидности. Размер надбавки составляет одну треть от суммы фиксированной выплаты.

«После индексации с 1 января 2020 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности установлен в сумме 5 686,25 рубля. Соответственно, одна треть от суммы фиксированной выплаты за одного ребенка составит 1895,42 рубля», — говорится в сообщении отделения ПФР по Бурятии.

Так, размер выплаты составит 7 581,67 рубля.