Баку, 4 октября. МИД Азербайджана заявил, что в результате обстрела города Гянджи со стороны Армении погиб один мирный житель, четыре человека получили ранения. Об этом сообщается в Twitter ведомства.

В Баку отметили, что второй по численности населения азербайджанский город получил серьезный ущерб. Глава Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян заявил, что удары по Гянджа были нанесены по его приказу.

Россия, США и Франция в форме Минской группы ОБСЕ призвали к прекращению огня в Нагорном Карабахе. Лидеры стран-сопредседателей организации выразили соболезнования семьям погибших в результате обострения ситуации в регионе.

Эскалация конфликта произошла утром 27 сентября. Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

По мнению президента Франции Эммануэля Макрона, нагорнокарабахский конфликт невозможно разрешить без участия России. Он считает, что ни одно государство не имеет права делать заявления, которые подталкивают стороны конфликта к военным действиям. Это касается Турции, выразившей готовность поддержать Азербайджан.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала позицию РФ, США и Франции по Нагорно-Карабахской Республике. Она предложила согласовать гуманитарную паузу, чтобы вынести тела погибших военных из зоны огня.