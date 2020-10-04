Президент НКР заявил об ответственности за ракетные удары по объектам Баку

Степанакерт, 4 октября. Президент Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян заявил на своей странице в Facebook, что удары ракет по военным объектам Азербайджана в городе Гянджа были нанесены в воскресенье согласно его приказу.

Арутюнян отметил, что сейчас огонь прекращен. Он подчеркнул, что это также произошло по его приказу для того, чтобы избежать новых жертв среди мирного населения.

«Если кто не понял моего предупреждения, то это была не шутка. С целью уничтожения военных объектов в городе Гянджа по моему приказу Армия обороны Карабаха нанесла несколько ракетных ударов», — написал Арутюнян.

Ранее представитель Минобороны Карабаха Шушан Степанян сообщила, что Армия обороны НКР уничтожила три самолета Военно-воздушных сил Азербайджана.

Напомним, что конфликт в Нагорном Карабахе начался в 1988 году, с тех пор затишья в нем периодически сменяются боевыми действиями. 27 сентября власти Армении сообщили о нападении Вооруженных сил Азербайджана на населенные пункты на линии соприкосновения. Баку, в свою очередь, заявил, что военную агрессию начал Ереван. Сейчас в государствах объявлены военное положение и мобилизация.

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