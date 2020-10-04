Минпросвещения РФ рассказало о заболеваемости COVID-19 среди учителей

Москва, 4 октября. Более тысячи учителей заболели коронавирусом в первую неделю сентября. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал замглавы Минпросвещения РФ Виктор Басюк.

«Но при этом Роспотребнадзор отмечает, что количество заболеваний учителей находится в норме и достаточно стабильно», — сказал Басюк.

Он заметил, что для Минпросвещения России важно сохранить здоровье и безопасность учителей старше 50 лет. Именно таких педагогов в первую очередь стараются перевести на дистанционный формат ведения уроков.

По словам Басюка, в настоящее время порядка 3% российских школ находятся на карантине. Половина из них приняла такое решение из-за ОРВИ. Он подчеркнул, что Минпросвещения не планирует переводить школы на дистанционный или гибридный формат обучения из-за ситуации с пандемией коронавируса.

«Именно поэтому мы дали возможность школам <…> индивидуально определять свой образовательный процесс», — добавил замминистра.

Он обратил внимание, что каникулы с 5 октября — далеко не вынужденная мера, поскольку во многих школах перерыв в образовательном процессе должен был начаться именно в это время.

Как передает «ФедералПресс», ранее замглавы Минпросвещения Денис Грибов подчеркнул, что в регионах России складывается разная эпидемиологическая ситуация. Поэтому на дистанционный формат обучения переходят только те школы, где выявлен очаг заболевания.

Председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая объяснила, что родители школьников могут рассчитывать на оплачиваемый отпуск во время внеочередных каникул, если они работают в государственных организациях. Сотрудники частных компаний лишены такой возможности.