Москва, 4 октября. Блогера Алексея Навального после его возвращения в Россию нужно судить за клевету, а заодно в рамках следствия установить истину в истории с его «отравлением». Об этом написал в своем Telegram-канале журналист, гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

«Когда Навальный вернется в Россию, его нужно судить за клевету. Тогда в рамках следствия [необходимо] изучить еще раз все хорошенько, запросив, опять же, документы из «Шарите», собрав международную группу судмедэкспертов. Цель процесса — установление истины. Вот вам и расследование, которого столь остро требуют европейцы. Навальный, домой!» — говорится в публикации.

Глава «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, НКО-иноагент) после выхода из комы в интервью немецкой газете Spiegel заявил, что считает виновными в своем отравлении власти РФ. Это вызвало возмущение в России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал оппозиционера «бесстыдником и подлецом», напомнив, что именно российские врачи спасли ему жизнь. Он также отметил контекст событий последних месяцев, который явно указывает на то, что ситуация с отравлением инсценирована Западом, а сам Навальный может сотрудничать со спецслужбами иностранных государств.

За все время пребывания Навального в ФРГ немецкая сторона ни разу не предоставила российской никаких данных о результатах его лечения и обследований. Накануне Генпрокуратура РФ направила в Берлин уже четвертый запрос, касающийся оказания правовой помощи по ситуации с блогером. Власти Германии отказались даже предоставить консульский доступ к гражданину РФ.