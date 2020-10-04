В Минпросвещения РФ объяснили, какие школы переходят на удаленку

Москва, 4 октября. Централизованных решений от Минпросвещения по переводу российских школ на удаленный режим не будет, заявил замглавы ведомства Виктор Басюк.

По его словам, на сегодняшний день на карантин было переведено всего около 3% российских школ (их общее число — почти 42 тысячи). Решение о смене формата обучения руководители этих учебных заведений приняли из-за ОРВИ и коронавируса.

«Ситуация как с коронавирусом, так и с ОРВИ сегодня различная и в регионах, и в муниципалитетах. Именно поэтому мы дали возможность школам индивидуально определять свой образовательный процесс», – объяснил он в эфире радио «Комсомольская правда».

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в России впервые с мая было выявлено более 10 тысяч новых случаев коронавируса (10 449). Всего в стране с начала пандемии было зарегистрировано более 1,2 миллиона случаев COVID-19.

Лидером по ежесуточному приросту заболевших стала Москва. На минувшей неделе мэр столицы Сергей Собянин распорядился, что с 5 по 18 октября московские школьники должны отправиться на каникулы. Возвращение учеников с каникул будет зависеть от эпидемической ситуации. Сейчас в Москве приостановлено посещение детских досуговых организаций, но детские сады и дошкольные группы работают в обычном режиме.