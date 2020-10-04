Вирусолог рассказал, что грозит переболевшим COVID-19

Москва, 4 октября. Перенесшие коронавирус снова столкнутся с угрозой заражения COVID-19 через полгода, заявил Ura.ru вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов.

По словам эксперта, коллективный иммунитет к коронавирусу не выработается ввиду большого количества переболевших людей.

«Надежды на формирование коллективного иммунитета с помощью переболевания больше нет. Раньше мы думали, что не вакцинами, так массовым прохождением через заражение сформируем коллективный иммунитет. Но нет, сегодня стало ясно, что сделать это не удастся», — сказал Чепурнов.

Ученый отметил, что иммунитет к коронавирусу после болезни держится около шести месяцев. Наблюдения за переболевшими показывают, что через три-четыре месяца у переболевших постепенно снижается количество антител в организме, они могут также исчезнуть полностью. А к шестому месяцу клеточный иммунитет перестает отвечать на коронавирусный антиген.

«Поэтому постковидный иммунитет я оцениваю в полгода. Сейчас наблюдаем именно за таким пациентом. При прекрасной иммунограмме месячной давности пациент заразился через шесть месяцев после первого случая. Поэтому те, кто болел в апреле и мае через полгода вновь окажутся под угрозой заражения», — заключил Чепурнов.

Ранее вирусолог высказал предположение, что некоторые ограничительные меры с вязи с COVID-19 будут действовать еще на протяжении полутора-двух лет. Также Чепурнов высказался категорически против введения жесткого карантина в стране.