Армия НКР уничтожила три самолета ВВС Азербайджана

Ереван, 4 октября. Армия обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) уничтожила три самолета Военно-воздушных сил Азербайджана. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«Примерно в 12.00 (11.00 по московскому времени. — Прим. ФАН) подразделения Армии обороны [НКР] уничтожили на южном направлении три самолета и два танка противника», — написала дипломат.

Конфликт в Нагорном Карабахе продолжается с 1988 года — боевые действия то переходят к горячей стадии, то к затишью. 27 сентября власти Армении сообщили о нападении Вооруженных сил Азербайджана на населенные пункты на линии соприкосновения.

НКР, Армения и Азербайджан ввели военное положение. В воскресенье президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что Баку ведет обстрел Степанакерта с помощью реактивных системам залпового огня «Полонез» и «Смерч», пишет «ФедералПресс».