Поклонники не оценили дебют Загитовой в качестве ведущей «Ледникового периода»

Москва, 4 октября. Фанаты шоу «Ледниковый период» раскритиковали фигуристку Алину Загитову, ставшую ведущей программы. Спортсменка заменила Аллу Михееву, и поклонникам не понравилось, что из этого получилось, пишет издание «Стархит».

Знаменитое шоу вернулось на телевидение после четырехлетнего перерыва. Десятый сезон должен был стать особенным благодаря фигуристу Алексею Ягудину и Алине Загитовой.

Но первый субботний выпуск шоу был раскритикован зрителями в пух и прах. По мнению россиян, Загитова не справляется с ролью ведущей, «бедному» Ягудину приходится ее «за уши тянуть».

«Очень тяжело ее слушать. Ошибка», — написала зрительница в соцсетях.

«Я понимаю, что хочется попробовать себя, но на многомиллионную аудиторию надо выходить, будучи профессионалом. Я ведь не ролик на Youtube смотрю, а программу на Первом канале», — добавила другая.

«Алина поправилась на 5–6 килограммов, не тренируется. Не нравится мне ее платье, только ширины добавляет, прическа оставляет желать лучше. Я в шоке от стилистов», — раскритиковал фигуристку пользователь.

«Пусть булочник печет пироги, а сапожник шьет сапоги. Каждому свое. Зачем это? Такие неестественные и наигранные фразы», — заметил зритель.

«Она была профессионалом в фигурном катании, а здесь она просто жалкая. Ягудин вытягивает, но это не дело», — уверен еще один пользователь.

«Говорить она не умеет, а учить ее уже поздно», — заявил фанат.