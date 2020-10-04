Глава офиса Зеленского: План по урегулированию в Донбассе лежит на столе

Киев, 4 октября. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что план Киева по мирному урегулированию ситуации в Донбассе уже «лежит на столе», а завершает его то, «чего так ждет украинский народ».

«Сегодня украинский план мирного урегулирования лежит на столе. Этот план имеет в конце то, чего так ждет украинский народ, и чего, я надеюсь, ждут все прогрессивные страны, наши партнеры, коллеги и так далее», — сказал он.

Под последним Ермак подразумевал местные выборы, которые должны быть проведены согласно украинскому законодательству и Копенгагенской конвенции.

«Соответственно, при подготовке к этим выборам есть определенный термин, в течение которого необходимо подготовить, демилитаризовать, обеспечить режим безопасности на неподконтрольных территориях», — добавил глава президентского офиса.

Ранее Верховная рада Украины назначила очередные местные выборы на 25 октября. При этом они не состоятся на неподконтрольных Киеву территориях ДНР и ЛНР. Согласно принятому постановлению, жители этих областей смогут принять участие в голосовании, в частности, после вывода всех «вооруженных формирований» и передачи контроля над украинско-российской границей.

В июле полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов говорил о том, что постановление Рады о выборах противоречит Минским соглашениям. После этого глава делегации Украины в группе Леонид Кравчук сообщил, что обратился в парламент с просьбой пересмотреть его.

По словам спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова, внесение Верховной радой изменений в постановление о местных выборах поставит под сомнение легитимность выборов в целом на Украине.