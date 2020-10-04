Подписчики пристыдили Рудковскую за видео с кормлением младшего сына

Москва, 4 октября. Продюсер и супруга знаменитого фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская опубликовала видео, на котором их сын Саша кормит из бутылочки новорожденного брата. Малыша звездной паре родила суррогатная мать.

«Дорога домой... Милота зашкаливает», — написала Рудковская.

Ролик вызвал у ее подписчиков противоречивые чувства. Многих умилило трогательное поведение Гном Гномыча, его интерес к младенцу и желание заботиться о нем.

«Боже, какой молодец! Столько любви и нежности в глазах», — написал один из юзеров.

Однако были и те, кого больше волновала судьба выносившей и родившей ребенка женщины.

«А мама суррогатная наверное от наполнения грудей молоком мучается», — предположила подписчица Яны.

Другой фолловер в ответ категорично заявил, что «мама знала на что шла и насильно ее никто не заставлял (рожать).

«Да и век сейчас XXI, а вы видимо все еще живете в 80-х годах XX века», — заключил он.

Его точку зрения поддержали другие юзеры.

«Для суррогатных это работа и не более того! Яйцеклетка и сперма чужие, а она всего лишь вынашивает! И получает за это больше миллиона!», «Это бизнес. Не волнуйтесь за ее титьки. Я думаю в договоре прописано о послеродовом сопровождении. Жаль, конечно, что сами не рожают. В этой жизни главное деньги и пиар», «Она осознанно шла заработать деньги! Таблетку выпил и нет проблем», — написали в комментариях.

Еще одна девушка с сожалением отметил, что не видит у Рудковской настоящих материнских чувств к этому малышу.

«Словно игрушку купили для Саши. Мне в детстве куклу так купили. Но это человек, а не кукла», — возмутилась она.

Как сообщалось ранее, о рождении своего второго общего сына Рудковская и Плющенко сообщили общественности 1 октября. Мальчика назвали Арсений.

Решение обратиться к услугам суррогатной матери было связано с тем, что Яна не могла забеременеть самостоятельно. Правда, понимания у фанатов это не вызвало. В Сети было высказано много критики в адрес продюсера.