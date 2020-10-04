Вирусолог предположил, когда в России снимут ограничения из-за COVID-19

Москва, 4 октября. Вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов предположил в беседе с Ura.ru, когда в России снимут ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса нового типа.

По мнению специалиста, ряд ограничительных мер будет действовать в России еще год или два, пока страна будет учиться «правильно пользоваться вакцинами».

«Искать золотую середину, вводить какие-то меры, чтобы снижать загруженность медиков», — добавил Чепурнов.

Вирусолог уверен, что вводить жесткий карантин не имеет смысла, поскольку он окажет сильное влияние на экономику.

Эксперт заметил, что ученые пока не имеют представления о длительности иммунитета при вакцинации от COVID-19.

«Вероятно, разные вакцины будут давать иммунитет разной силы и длительности. Когда мы это узнаем, то будем пользоваться соответствующими вакцинами», — заключил он.

Напомним, что за минувшие сутки в России выявили более 10 тысяч случаев коронавируса. Такого высокого показателя не было с мая. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объяснила рост заболеваемости COVID-19 наступлением осени — сезона распространения острых респираторных вирусных инфекций, передает «ФедералПресс».

Профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский считает, что существенного ослабления вируса можно ждать к лету 2021 года.